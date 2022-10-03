В Турции защитники «Азовстали», недавно освобожденные из российского плена, встретились со своими семьями.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время визита в Турцию руководитель ОП Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными – защитниками «Азовстали» и организовал их встречу с родными.

Отмечается, что воины смогли увидеть и обнять близких впервые за много месяцев.

В ОП напомнили, что командир полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега находятся в Турции, согласно условиям обмена.

«Мы должны освободить всех, кто остается в российском плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован. Вы понимаете, как это важно. Люди — это самое ценное, что есть у Украины. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского», — подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что семьи защитников «Азовстали» борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену.

Руководитель ОП также отметил, что история обороны Мариуполя и «Азовстали» стала для всего мира свидетельством мужества и стойкости украинского народа и будет оставаться образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

«Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живыми», — резюмировал он.

Также с «азовцами» встретилась и первая леди Украины Елена Зеленская.

«Эмоций много. Путь до этого мгновения был долог и труден. Наконец они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное — что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в русском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми», — подчеркнула Зеленская. (УНИАН)