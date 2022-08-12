Музыканты в Турции возмущены запретом местных властей на очередной музыкальный фестиваль.

Ряд музыкантов выразили возмущение недавним решением местных властей запретить рок-фестиваль в Зейтинли, который ежегодно проводится в районе Бурхание западной провинции Балыкесир с 2014 года.

Местная администрация заявила, что запрет направлен на обеспечение «общественной безопасности и здоровья людей, общественного спокойствия [и] защиты окружающей среды», — сообщили в пятницу местные СМИ.

Музыканты в Турции, которые представляют одну из профессий, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса, сейчас борются с запретами на их концерты, введенными местными администрациями по всей стране под разными предлогами. Фестиваль, который должен был состояться с 17 по 21 августа, включавший выступления около 70 музыкантов и групп, был запрещен администрацией губернатора Бурхание через несколько дней после того, как к этому призвал проправительственный фонд.

Балыкесирское отделение Фонда расширения знаний 7 августа опубликовало письменное заявление в Твиттере, в котором осудило фестиваль за то, что он якобы проложил путь к «публичной проституции, изнасилованиям и домогательствам». (turkishminute.com)

