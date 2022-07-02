Ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства БПЛА «Байрактар Акынджи» (Bayraktar AKINCI) успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика дрона – Baykar, сообщает Анадолу.

Согласно сообщению, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы «Чорлу» провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тыс. футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.

Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.

В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка — система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.

В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

БПЛА «Акынджи» ранее успешно выполнил поставленные задачи в рамках учений «Анатолийский орел» (Anadolu Kartalı-2022).