В Анкаре возбудили уголовное дело в отношении миссии IRINI

Прокуратура Анкары возбудила уголовное дело по факту задержания и обыска сухогруза Roseline-A под флагом Турции в открытом море, сообщает Агентство Анадолу.

Инцидент с турецким судном, направлявшимся из Стамбула в порт Мисрата в Ливии, произошел 23 ноября в Средиземном море у берегов греческого полуострова Морея. Путь сухогрузу преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.

Экипаж ROSELINA-A снял на мобильные телефоны противоправные действия вооруженных германских военных.

Военные с немецкого фрегата произвели обыск контейнеров, находившихся на борту сухогруза. Затем сухогруз продолжил движение в направлении Ливии.

В Анкаре назвали действия германской стороны нарушением норм международного права и пообещали обратиться в международные инстанции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее выступил с критикой миссии ЕС — IRINI. «IRINI – пустая инициатива, создание видимости. Косметический шаг с целью показать, что Евросоюз также не безучастен в происходящему в Ливии», — сказал министр.