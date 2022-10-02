В Турции спустили на воду первый корвет типа Ada для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

«Сегодня, 2 октября, в Стамбуле на военной верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду первого корвета Ada MILGEM, который строится по заказу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии спуска боевого корабля с наименованием «Гетьман Иван Мазепа» принял участие командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Он заявил, что спуск на воду корабля — архиважное событие, которое свидетельствует, что в условиях войны за независимость и территориальную целостность Турецкая Республика является другом Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года в Турции состоялась закладка киля корабля класса «корвет» для ВМС Украины.

Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле при участии делегации Минобороны Украины во главе с командующим ВМС ВСУ.

В целом строительство корвета типа Ada продолжалось с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после постройки части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.