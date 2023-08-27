В турецкой провинции Караман произошло ДТП с участием туристического автобуса. По данным телеканала TGRT Haber, 25 пассажиров и водитель получили ранения.

Уточняется, что трое из пострадавших в ДТП пассажиров доставлены в больницу в Эрменеке в состоянии, представляющем риск для жизни.

По данным телеканала, водитель автобуса потерял управление при попытке одолеть крутой подъем возле Культурного центра Сусакли Махаллеси Ахмета Келешоглу, после чего транспортное средство перевернулось во дворе одного из частных домов.