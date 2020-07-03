В Турции произошла серия взрывов на фабрике фейерверков

На фабрике фейерверков в районе Хендек северо-западной турецкой провинции Сакарья в пятницу утром произошла серия взрывов, сообщает Агентство Анадолу.

Руководство предприятия сообщило, что на момент взрыва на производственной площадке находились от 150 до 200 человек.

Губернатор Сакарьи Четин Октай Калдырым сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва на фабрике фейерверков пострадал 41 человек, погибших нет.

Звук взрыва был отчетливо слышан в 50 км от предприятия.

Причины инцидента пока не установлены.