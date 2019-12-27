В Турции презентовали отечественный автомобиль

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первых турецких автомобилей — электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства поблагодарил всех участников проекта «Турецкий автомобиль».

Эрдоган напомнил, что над проектом не покладая рук трудились свыше 100 турецких инженеров.

Эрдоган объявил, что первым заказчиком нового отечественного электромобиля станет он сам.

Президент Турции не исключил, что предварительные продажи нового электромобиля могут начаться раньше планируемого 2022 года.

Турецкий лидер сообщил, что в 2022 году по всей Турции будут созданы станции по зарядке электромобилей.

Первым за руль отечественного электрокара сель президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства протестировал электрокроссовер сегмента SUV C.