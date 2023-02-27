Власти Турции выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, произошедших в стране, сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, 188 из них были арестованы.

Ранее научный руководитель геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук», доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили заявил, что землетрясения в Турции могут продолжаться еще от года до двух лет.

Эксперты ожидают, что еще одно землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы — в Турции и в Сирии. Повреждено множество зданий и объектов инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.