Пассажирский автобус перевернулся из-за дождя и тумана в районе Анамур турецкой провинции Мерсин.

По предварительной информации, в результате аварии пострадало много людей. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Авария произошла утром на участке Учары-Каледран трассы Анамур-Газипаша. Пассажирский автобус с государственными номерными знаками 16 ASR 690, принадлежащий компании Kamil Koç, следовавший в направлении Анталии, из-за осадков и тумана перевернулся и упал в овраг. На место происшествия направлено большое количество медико-санитарных и спасательных отрядов. Пострадавшие госпитализированы.