В Турции открыли доступ к Wikipedia

Турецкие власти приняли решение разблокировать доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщает ТАСС.

Электронная энциклопедия вновь доступна интернет-пользователям на территории республики.

Доступ к Wikipedia был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что Wikipedia якобы очерняла имидж страны, в частности, рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство ресурса ставили в известность о необходимости отказа от размещения «ложной и необоснованной информации», однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.