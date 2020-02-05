В Турции около 50 человек оказались под завалами из-за схода лавины

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции , идут спасательные работы, заявил глава муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арвас.

Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины.

Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.