В Турции около 50 человек оказались под завалами из-за схода лавины

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, идут спасательные работы, заявил глава муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арвас.
Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины.
Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.
| 2020-02-05T16:06:24+00:00 5 февраля 2020, 15:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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