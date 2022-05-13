Археологи обнаружили под частным домом на юго-востоке Турции трехтысячелетнее незаконченное панно, относящееся ко временам железного века и изображающее процессию божеств разных культур. Особый интерес исследователей вызвало самое раннее из известных в этом регионе изображение сирийской богини плодотворной влаги Атаргатис. Соответствующая статья опубликована в журнале Antiquity.

Фактически изучение этого артефакта началось со спасательных работ, проводимых для противодействия мародерам, проникшим в подземный комплекс в 2017 году, проделав лаз на первом этаже двухэтажного дома в деревне Башбюк. Когда власти осенью 2018 года поймали «черных копателей», группа археологов провела оперативные спасательные раскопки, чтобы выяснить значение подземного комплекса, прежде чем эрозия повредит это место.

Камера, высеченная в известняковой скале, простиралась примерно на 30 м под домом, внутри нее сохранилось то, что исследователи описывают как «редкое собрание в одной процессии божеств, вырезанных на каменной стене» — на одной поверхности изображены сразу восемь богов и богинь, относящихся к ассирийской культуре, которая возникла в сотнях километрах восточнее от этого места, в Месопотамии. Хотя божества в этой процессии изображены в соответствии с местными традициями, они включают в себя богов из регионов всей Неоассирийской империи.

Исследователи утверждают, что «не все они могут быть четко идентифицированы», но часть богов снабжена поясняющими подписями на местном арамейском, в том числе и Атаргатис, нарисованная во многом по образцу более известной богини Иштар. Эта богиня почиталась в Северной Сирии, в меньшей степени у хананеев и финикиян, но особенно популярна она была у филистимлян, где ее воспринимали как женскую форму Дагона и, подобно ему, часто изображали с нижней частью в виде рыбьего тела вроде привычных теперь сказочных русалок.