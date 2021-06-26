Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня примет участие в торжественной церемонии, во время которой заложит камень в основание первого из шести мостов в рамках проекта «второй Босфор», сообщает Report.

Проект был разработан архитектором Синаном. Длина нового канала составит 45 километров, ширина — не менее 275 метров, глубина — около 21 метра. Пропускная способность будет достигать 185 судов в сутки.

Эрдоган сообщал, что проект обойдется в 13 млрд долларов США, часть будет выделена из государственного бюджета. Власти полагают, что в год «новый Босфор» будет приносить около 8 млрд долларов США благодаря транзитным платежам.