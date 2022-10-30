В турецком Гемлике состоялась церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля бренда TOGG, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT 1. В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Первыми электрокары получат губернаторы 81 провинции Турции, а также главы турецких дипломатических миссий за рубежом, сообщил замглавы Минтранса Фатих Качыр. Гендиректор TOGG Гюрджан Каракаш заявил, что к 2030 году в планах собрать около 1 млн машин, цена на них будет варьироваться от $43 тыс. до $54 тыс.

Мощность нового завода рассчитана на выпуск 170 тыс. электрокаров в год. Первые электромобили TOGG появятся в Турции до конца I квартала 2023 года после соответствующей сертификации.

TOGG будет выпускать седаны и кроссоверы. Последний, по заявлению производителя, способен разгоняться до 100 км/час за 4,8 секунды, заряжаться до 80% за полчаса, а также проезжать до 500 км на одном заряде батареи.