В северной части Турции во вторник и среду прошли сильные ливни, из-за чего там начались наводнения. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

Издание сообщает, что из-за затоплений пострадали провинции Синоп и Бартын, где без вести пропала 80-летняя женщина. Под ударом стихии также оказались провинции Карабюк и Кастамону.

Как рассказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, спасатели помогли людям, которые были заблокированы в домах у русел рек, а также застряли в машинах на затопленных дорогах.

Управление по ЧС Турции также сообщило, что из-за наводнения обрушился мост в районе провинции Бартын, недалеко от провинции Карабюк. В результате инцидента пострадали 13 человек.