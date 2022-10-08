В Турции завершается отбор кандидатов для научной работы на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил агентству «Анадолу» глава Космического агентства Турции (TUA) Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, к ноябрю планируется подготовить список двух кандидатов: основного и запасного, которые пройдут пяти-шестимесячную подготовку в США.

«Кандидаты продолжают проходить психологические тесты. Этим занимаются не только официальные лица и TUBITAK, потому что Турция впервые проводит такую работу в сфере космонавтики. Даже если мы знаем ряд теоретических аспектов, гораздо надежнее опираться на кого-то, сведущего в этом вопросе. Мы проводим эту работу с американской компанией Axiom Space, с которой имеем сотрудничество. Там же будет проходить подготовка космонавтов, они же доставят на космическую станцию ​​первого турецкого космонавта. После завершения подготовки во второй половине 2023 года планируется осуществить запуск, в течение 7-10 дней на МКС будут вестись научные работы», — сказал Йылдырым. ​​​​​​​

Глава агентства отметил, что одной из амбициозных задач агентства является также «Лунная миссия».

«Лунная миссия» предполагает совершить мягкую посадку на поверхность Луны к концу 2028 — началу 2029 года, что позволит аппарату обеспечить сбор данных о лунной поверхности. Мы рассчитываем исследовать неизученное, насколько это возможно, так как Турция до сих пор не осуществляла миссий в «дальнем космосе». Наши космические исследования в основном включали близкие и геостационарные орбиты», — сказал Йылдырым.

​​​​​​​При этом глава агентства отметил, что для реализации «Лунной миссии» привлекаются отечественные ресурсы.

«Планируем совершить жесткую посадку на Луну с использованием собственного уникального гибридного двигателя. Дизайн этого проекта уже завершен. Этот космический аппарат очень похож на спутник. Он будет оснащен отечественным гибридным двигателем. Его вес варьируется от 2,5 до 3 тонн, размер – приблизительно с автомобиль», — сказал глава агентства.