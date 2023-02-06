Аэропорт «Хатай» в Турции выведен из строя из-за последствий землетрясения, заявил заместитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фуат Октай в ходе брифинга. Аэропорт «Хатай» расположен в азиатской части Турции, на северо-востоке страны — в городе Анталья на берегу Средиземного моря.

«Аэропорт «Хатай» в городе Антакья выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы», — заявил вице-президент Турции.

Землетрясение магнитудой 7,4 также произошло в Турции 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарчик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. По словам Октая, после основного толчка было зарегистрировано около 80 афтершоков.