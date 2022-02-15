Агентство France-Presse сообщило, что двое журналистов — Барыш Пехливан и Мурат Агырел — осужденные за нарушение турецкого закона о государственной тайне, заявили во вторник, что возвращаются в тюрьму после того, как проиграли апелляцию на их приговоры к тюремному заключению.

Судебный процесс 2020 года касался новостного сообщения, в котором утверждалось, что офицер турецкой разведки был убит в Ливии после того, как Анкара оказала поддержку признанному ООН правительству в Триполи.

В сентябре 2020 года стамбульский суд приговорил Айдына Кесера, Ферхата Челика и Мурата Агырела, работающих в ежедневной газете Yeniçağ, к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения каждый по обвинению в нарушении закона Турецкой национальной разведывательной организации (MİT).

Суд также приговорил главного редактора OdaTV Барыша Пехливана и репортера Хюлью Кылыч к трем годам и девяти месяцам по тем же обвинениям. Во вторник Агирел и Пехливан написали в Твиттере, что возвращаются в тюрьму. «В третий раз… Мы здесь, мы уходим… Пока до свидания», — написал Пехливан в Твиттере, сделав селфи перед главным зданием суда Чаглаян в Стамбуле.

Турция часто подвергается критике со стороны правозащитников, которые говорят, что Анкара подрывает свободу СМИ, отправляя в тюрьму журналистов и закрывая критические СМИ.