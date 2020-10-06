В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 553.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 327 557, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 29 человек, общее число выздоровевших достигло 287 599.

| 2020-10-06T23:23:40+04:00 6 октября 2020, 23:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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