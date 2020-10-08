В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 290 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 58 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 667.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 330 753, за прошедшие 24 часа 1 615 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 398 человек, общее число выздоровевших достигло 290 352.

| 2020-10-08T23:25:29+04:00 8 октября 2020, 23:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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