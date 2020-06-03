В Турции число умерших от коронавируса превысило 4600 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 867, скончались 24 человека.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 867 новых случаев, всего заразившихся — 166 422. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших — 4609. Вылечился сегодня 931 пациент, всего – 130 852», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.