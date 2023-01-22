В результате пожара в коттедже на территории центра отдыха «Парк Гусар» в селе Джагар Гусарского района погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайными ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую линию «112» ведомства поступила информация о возгорании в двухэтажном коттедже общей площадью 240 кв.м. на территории центра отдыха «Парк Гусар» в селе Джагар Гусарского района.

По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на близлежащие постройки и лесополосу. При разведке места пожара были найдены тела четырех человек, еще шестеро получили ожоги.

По предварительной версии, причиной возгорания стала оставленная без присмотра дровяная печь (камин) в коттедже.

В связи с инцидентом соответствующие ведомства проводят расследование.