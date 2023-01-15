В центре Лондона в районе вокзала Юстон произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре женщины и двое детей.

По данным полиции Лондона, огонь открыли из автомобиля, который проезжал вблизи церкви на прилегающей к вокзалу улице, где проходили похороны. На место инцидента сразу прибыли вертолет и автомобили скорой помощи, пишет BBC.

Семилетнюю девочку доставили в центральную больницу Лондона. Издание пишет, что она «остается в больнице в состоянии, которое угрожает жизни». Отмечается, что среди пострадавших еще одна девочка 12 лет и четыре женщины 21, 41, 48 и 54 лет.