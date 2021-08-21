Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио выявили 101 случай заражения коронавирусом среди тех, кто задействован в проведении соревнований. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте «Токио -2020».

Статистику по заболевшим начали вести с 12 августа. Наибольшее число заражений (67 случаев) было обнаружено среди работников, нанятых для организации Паралимпиады. 18 августа коронавирус выявили у 18 человек – это максимальный суточный показатель.

Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября. Зрителей на соревнованиях не будет. В оргкомитете Игр напомнили, что в префектурах Токио, Сайтама и Тиба объявлено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.