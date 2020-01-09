В Токио отвергли претензии Карлоса Гона к японскому правосудию

Власти Японии не признают претензии экс-главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона к японской судебной системе. «Однобокие» высказывания не могут оправдать его поведение, заявила в четверг, 9 января, министр юстиции страны Масако Мари.

По словам Мари, нелегальный выезд Гона из Японии «никогда не может быть прощен» при любой судебной системе. В тот же день генеральная прокуратура Японии отвергла как «категорически фальшивые» обвинения в заговоре с руководством концерна Renault-Nissan-Mitsubishi, также выдвинутые Гоном. (DW)

| 2020-01-09T13:38:28+00:00 9 января 2020, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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