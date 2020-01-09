В Токио отвергли претензии Карлоса Гона к японскому правосудию

Власти Японии не признают претензии экс-главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона к японской судебной системе. «Однобокие» высказывания не могут оправдать его поведение, заявила в четверг, 9 января, министр юстиции страны Масако Мари.

По словам Мари, нелегальный выезд Гона из Японии «никогда не может быть прощен» при любой судебной системе. В тот же день генеральная прокуратура Японии отвергла как «категорически фальшивые» обвинения в заговоре с руководством концерна Renault-Nissan-Mitsubishi, также выдвинутые Гоном. (DW)