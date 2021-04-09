В Токио и еще двух префектурах ужесточат ограничения на фоне COVID-19

Власти Японии приняли решение об ужесточении ограничительных мер, которые были приняты на фоне пандемии коронавируса в трех префектурах. Об этом сообщает телеканал NHK.

Данное решение было принято в рамках правительственной заседания экспертной комиссии, на котором эксперты выразили свое мнение в отношении эпидемиологической ситуации.

Так, согласно заявлению властей страны, данное решение будет распространяться на Токио, а также Киото и Окинаву. Усиление ограничительных мер вступит в силу с понедельника, 12 апреля, и будет действовать по 5 мая во второй и третьей префектуре и до 11 мая в Токио.

Ожидается, что в заведениях общепита будет запрещено находиться без защитных масок, а также после 20.00.

Кроме того, правительство Японии уже принимало аналогичные решения в отношении трех других префектур, Мияги, Осака и Хего, в начале прошлой недели.