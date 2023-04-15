Порядка 115 тыс. израильтян вышли на митинг в центр Тель-Авива против юридической реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам собравшихся на акции, они продолжат в дальнейшем проводить митинги по всей стране до тех пор, пока планы правительства по пересмотру судебной системы не будут «полностью отложены».

«115 тыс. израильтян, протестующих в центре Тель-Авива, а также в десятках других мест по всему государству Израиль, являются свидетельством нашей стойкости и веры в демократию», — заявил представитель израильской ветви международного движения Umbrella Movement Джош Дрилл.

По его словам Нетаньяху попытался усыпить национальный протест, но это не сработало, а люди продолжат протестовать сотнями тысяч, пока пересмотр судебной системы не будет отложен.