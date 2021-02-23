В Техасе семья погибшего из-за заморозков ребенка подала иск на $100 млн

Семья 11-летнего мальчика, который скончался в Техасе во время недавних заморозков, подала иск против энергетических компаний. Как сообщает «Би-би-си», семья Кристиана Пинеды обвиняет компании в халатности и требует $100 млн.

Мать нашла ребенка в бессознательном состоянии в их доме на колесах. Это произошло, когда в Техас пришли экстремальные холода. Миллионы человек остались без электричества, на юге США десятки человек погибли.

Семья Пинеды настаивает, что он умер от переохлаждения. Полиция подчеркивает, что необходимо дождаться результатов вскрытия, а на это могут уйти недели. (interfax.ru)