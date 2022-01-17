НАТО не собирается менять своей позиции по поводу членства Грузии в альянсе, несмотря на требования России о нерасширении организации на восток.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам встречи с постпредами 14 стран НАТО в Брюсселе.

«Важно, что натовские партнеры еще раз озвучили позицию о том, что они едины, и в походах, касающихся членства Грузии в НАТО, ничего не меняется, несмотря на ту острую риторику, которая исходит от Российской Федерации и которая противоречит международным принципам», — приводит пресс-служба МИД слова Залкалиани.

Министр добавил, что на встрече еще раз было заявлено о том, что решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о членстве Грузии не будет пересмотрено и «никто не вправе рассматривать тот или иной регион сферой своего влияния».

Вице-премьер Грузии прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в понедельник. У него запланированы переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Главная тема — предложения РФ о гарантиях безопасности. Визит Залкалиани продлится два дня.