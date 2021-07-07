В Тбилиси сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента на проспекте Руставели, сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо флага ЕС они установили флаг Грузии.

Протестующие заняли площадь перед парламентом после того, как ее через безопасный коридор покинули участники акции в поддержку пострадавших журналистов и активистов, выступавших против насилия в адрес защитников ЛГБТ-сообщества.

Во вторник, 6 июля, поддерживающие права ЛГБТ-сообщества проводили безмолвную акцию, радикалы время от времени пытались прорвать полицейские кордоны и расправиться с оппонентами. По данным местных СМИ, правоохранители задержали нескольких враждебно настроенных граждан.

Днем ранее противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис НПО Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Организаторы мероприятия заявляли, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

Позже стало известно, что в Грузии задержали восемь человек за избиение репортеров на митинге противников секс-меньшинств. Всего пострадали 50 журналистов.