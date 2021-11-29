В Тбилисском городском суде начался первый процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

На этот раз рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая выступил с ходатайством дать журналистам возможность транслировать судебный процесс в прямом эфире. Он призвал суд учесть то, что подобный прецедент имел место во время рассмотрения дела лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.

Эту небольшую часть судебного заседания в прямом эфире транслировал второй адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе. Адвокат отключил запись после того, как судья предупредила о том, что в противном случае он будет вынужден покинуть зал суда.

Параллельно у здания суда проходит акция соратников и сторонников Саакашвили. Незадолго до начала процесса на акции произошла стычка между митингующими и полицией.

Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда, где в эти минуты начинается судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили. (sputnik-georgia.ru)