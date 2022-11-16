Подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — «Аль-Кудс» готовили покушение на израильского бизнесмена, президента Грузино-израильской бизнес-палаты Ицика Моше.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил информированный источник.

Кроме того, сообщается, что одна группа киллеров из Пакистана, прибывшая в Тбилиси для сбора данных о бизнесмене, имеет связи с «Аль-Каидой».

По данным Jerusalem post, спецслужбы Израиля сообщили о том, что Иран и ранее планировал нападение на Моше. Также утверждается, что что иранская сторона планировала осуществить террористические атаки в Грузии в 2021-2022 годах.

Посол Израиля в Тбилиси Адас Мейцад поблагодарила спецслужбы и власти Грузии за предотвращение покушения.

«Мы снова стали свидетелями того, что Иран продолжает свои попытки осуществления терактов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру, а теперь и здесь, в мирной Грузии», – написала она.

Отметим, что вчера Служба госбезопасности Грузии сообщила о том, что предотвращено заказное убийство гражданина Израиля. Несколько человек задержаны, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы и носители информации.