Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 170 км к югу от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 15 км.

В то же время, по данным сейсмопрогностического центра МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, магнитуда составила 5,8. Как передает корреспондент ТАСС, слабые толчки несколько секунд ощущались в центре Душанбе.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.