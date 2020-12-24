VƏTƏN OĞLU: как известные деятели и звезды поздравили Президента с Днем Рождения

Известные личности и звезды поздравили Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Свои обращения они разместили на личных страницах в соцсети Facebook,а также отправили в редакции СМИ, в том числе, #:

Поздравления были теплыми и душевными, преисполненными всенародной любви к своему Президенту и Родине.

Натик Расулзаде, народный писатель:

«Уважаемый господин президент! От всей души, от всего сердца, переполненного гордостью за Вас, моего президента, поздравляю вас с днем рождения. Эти дни, эти недели и месяцы возрожденного Вами Азербайджана, совпали с вашим днем рождения, Вы возродили нашу Родину, вы вернули Азербайджану достоинство, честь и славу непоколебимого, непобедимого народа, вы вернули душу Азербайджана — наш родной Карабах.

Трудно перечислить в поздравительном письме все огромные успехи во всех областях жизни, которых добились Вы за годы Вашего пребывания на посту президента Азербайджана, но одно, что неоднократно говорил, хочу повторить и сейчас в Ваш день рождения:

«Когда мы вспоминаем Общенационального лидера Гейдара Алиева, мы говорим — Великий Гейдар Алиев, помня его неисчислимые заслуги перед Родиной, перед Азербайджанским народом. Придет время, — говорил я несколько лет назад, — и мы будем говорить: Великий Ильхам Алиев». Это время пришло! Живите долго на радость процветающему Азербайджану, на радость нашему народу-победителю, Верховный главнокомандующий, господин президент, живите долго Великий Ильхам Алиев!

Чингиз Абдуллаев, народный писатель:

«Уважаемый господин Президент! Позвольте поздравить Вас с днём рождения! Сегодня Вы и миллионы наших сограждан, встречают его, в абсолютно другом состоянии и в другом настроении. Благодаря нашим шехидам и воинам, мы сумели вернуть наши земли, восстановить территориальную целостность нашей страны, обрести достоинство, которого нам так не хватало. Невозможно переоценить и Ваш личный вклад в нашу Победу. Благодаря Вашему политическому мужеству, умелому руководству, личному участию на всех этапах информационной войны — была достигнута эта победа. Многие политики и аналитики во всем мире понимают, каковы были реалии этой войны и риски, которым Вы лично подвергались. В этой войне решалось не только политическое будущее Азербайджана, но и наша прошлая история, все последние тридцать лет нашей жизни, которые могли быть безвозвратно потеряны. Сегодня многие в мире отмечают Ваш выдающийся вклад в эту победу! Вы по праву вошли в нашу и в мировую историю. Многие следующие поколения азербайджанцев будут благодарны Вам за то, что самая сложная проблема нашего народа была наконец решена. И решена под Вашим руководством. Мне легко писать об этом, так как я несколько раз был Вашим доверенным лицом и всегда, безусловно, верил в Ваш талант, Вашу волю и Ваши лидерские способности. Ваш великий отец восстановил нашу государственность в самые сложные времена. Вы вернули наши земли, впервые за последние несколько веков. Желаю Вам долгих лет жизни, счастья и здоровья Вашей супруге, детям и внукам! Сегодня перефразируя Ваши слова, я могу смело утверждать. Ильхам Алиев — это Азербайджан! Благодарный азербайджанский народ никогда этого не забудет!

Бахрам Багиразде, Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», поздравляя Президента, обратился к нему как Старшему Брату:

«Для меня это звание особенно дорого, потому что со времён Гейдара Алиевича я чувствовал поддержку и необыкновенное внимание к тому, чем мы, тогда совсем ещё молодые ребята, занимались. И эта поддержка и внимание к каждому гражданину нашей страны вы приняли от своего выдающегося Отца, как великую эстафету, став Старшим Братом всего народа, поэтому сегодня многие люди, вдохновлённые вашим примером, стараются быть максимально полезными своей Родине. Старший Брат – это тот, кто мудрее и сильнее тебя. Это могучий корабль, который прокладывает путь в бушующей бездне мирового океана другим кораблям и первым принимает на себя удары стихии. Старший Брат – это гордость семьи, которого невозможно предать, потому что он — самая светлая часть твоей души и сердца.

Каждый из 44 дней Отечественной войны стал для нас бесценным даром, потому что другими словами невозможно передать то состояние гордости и чести, которое вы, как Старший Брат всего азербайджанского народа, вернули каждому мужчине этой страны. Вас очень любят, особенно простые люди, потому что они видят в вас не только мощного Президента, не только Победителя и выдающегося Стратега, действия которого будут изучать во всех военных академиях мира. Прежде всего, простые жители Азербайджана видят в вас Героя, который совершил настоящий Подвиг и выиграл настолько важное сражение, радостные последствия которого мы ещё даже не осознаём!», — с полным текстом поздравления можно ознакомиться здесь: https://www.facebook.com/baku.baku.566/posts/2802081046680147

Еще один ветеран отечественного КВН Вадо Коровин поделился на своей странице в Facebook фотографией с новорожденным внуком и написал:

«Внук родился под мирным небом освобождённого Азербайджана! Спасибо и с днём рождения, господин президент!».

Популярные исполнители, звезды азербайджанской эстрады подготовили музыкальные поздравления.

Айгюн Кязимова поздравила Президента премьерой нового клипа «VƏTƏN OĞLU», который специально по этому случаю был снят в братской Турции. Слова к песне написал Нариман Аббасзаде, музыку – Фарид Керимли. Над образом народной артистки в клипе работал известный азербайджанский модельер, проживающий в Турции Руфат Исмаил и его Дом моды Afffair.

Мири Юсиф совместно с Арифом Зейналовым посвятили Президенту новый клип «Ali Baş Komandan» («Верховный Главнокомандующий»). Проект представлен Asan Xidmət, автором текста выступил Jay Hun, продюсером проекта стал Эмин Эфенди.