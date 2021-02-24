В связи с погодой в Баку устанавливают палатки для бездомных

В Баку устанавливаются палатки для бездомных, сообщили в среду Trend со ссылкой на городскую Исполнительную власть Баку.

Было отмечено, что это осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ИВ и Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР).

Так, в 4-5 местах города началась установка специальных палаток: «Лица, нуждающиеся в обогреве в связи с холодной погодой, смогут попить горячий чай, поесть и отдохнуть. Для этого здесь созданы все условия. Палатки будут действовать во все дни снежной погоды. Контроль за их работой будут осуществлять волонтеры ООРР и сотрудники ИВ».

| 2021-02-24T11:17:48+04:00 24 февраля 2021, 12:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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