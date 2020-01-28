В связи с коронавирусом в Институте легочных заболеваний выделено 8 палат

С целью усиления профилактических мер в Азербайджане против нового коронавируса в Научно-исследовательском институте лёгочных заболеваний выделены специальные палаты.

Как стало известно Report, в медучреждении усилены работы по соблюдению санитарно-гигиенических процедур, усилению мероприятий по дезинфекции, обеспечению специальных отделений для пациентов с подозрением на респираторные вирусные инфекции, особенно у детей и пожилых людей.

В Институте выделено 8 палат. В настоящее время в пяти из них лечатся больные с двусторонней пневмонией.