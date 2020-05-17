В США заявили о выявлении антител, полностью защищающих клетки от COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics сообщила, что ученые обнаружили тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней, передает телеканал Fox News Channel.

Как рассказал основатель и руководитель этой фирмы Генри Джи, антитело можно начать применять на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана.

«Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию», — подчеркнул он.

По словам Джи, за минувшее десятилетие ученые выделили и изучили миллиарды антител, из которых было отобрано несколько сотен. Около десятка антител показали способность в разной степени эффективно блокировать проникновение коронавируса в клетки легких человека и других млекопитающих.

Исследователь пояснил, что когда антитело не позволяет вирусу проникнуть в клетку человеческого организма, то вирус не выживает.

Ранее эпидимиолог Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в августе. Он отметил, что уже сейчас идут доклинические испытания, во время которых определяется эффективность и безопасность вакцины для людей (aif.ru).