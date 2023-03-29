Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон поддерживает идею учреждения специального трибунала по Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, трибунал должен проходить на базе международного суда и законов Украины. Он отметил, что суд должен проходить на территории европейской страны.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ООН пока не удается достигнуть взаимопонимания по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сообщил журналистам.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что министры юстиции ЕС обсуждают создание трибунала по Украине, но продвинуть идею в ООН пока не удается. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, ЕС ищет пути организации процесса по этому вопросу, первым шагом может стать создание аналога органа прокуратуры для сбора улик.

Он отметил, что министры также обсуждают вопросы преследования за военные преступления и преступления против человечности.