В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки «Аш-Шабаб»

Вооруженные силы США ликвидировали в минувшую субботу двух лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб», стоявших за атаками на кенийскую базу Манда-бэй, сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).
В начале года база Манда-бэй в Кении подверглась нападению террористов. Тогда погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения. В ответ на атаку на базу прибыли дополнительные подразделения ВС США.
В AFRICOM сообщили о ликвидации «двух высокопоставленных лидеров Аш-Шабаб, которые стояли за планированием и руководством операций» в Кении, включая «последнюю атаку на Манда-бэй». Кроме того, была ликвидирована жена одного из боевиков, которая также состояла в группировке.(РИА Новости)