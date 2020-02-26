В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки «Аш-Шабаб»

 Вооруженные силы США ликвидировали в минувшую субботу двух лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб», стоявших за атаками на кенийскую базу Манда-бэй, сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).
В начале года база Манда-бэй в Кении подверглась нападению террористов. Тогда погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения. В ответ на атаку на базу прибыли дополнительные подразделения ВС США.
В AFRICOM сообщили о ликвидации «двух высокопоставленных лидеров Аш-Шабаб, которые стояли за планированием и руководством операций» в Кении, включая «последнюю атаку на Манда-бэй». Кроме того, была ликвидирована жена одного из боевиков, которая также состояла в группировке.(РИА Новости)
| 2020-02-25T23:30:55+00:00 26 февраля 2020, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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