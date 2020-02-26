В США заявили о ликвидации двух лидеров группировки «Аш-Шабаб»

Вооруженные силы США ликвидировали в минувшую субботу двух лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб», стоявших за атаками на кенийскую базу Манда-бэй, сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).

В начале года база Манда-бэй в Кении подверглась нападению террористов. Тогда погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения. В ответ на атаку на базу прибыли дополнительные подразделения ВС США.