США в настоящее время не видят, что России нужны переговоры.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона.

«Для того, чтобы вести переговоры с Россией, США должны видеть, что она хочет деэскалировать ситуацию и вывести свои войска из Украины, но сейчас Россия демонстрирует только агрессию», — отметила Калан.

Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы Украина могла себя защищать, а также прилагают все усилия, чтобы люди в РФ могли получить полную информацию о происходящем в Украине. (unian.net)