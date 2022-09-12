В штате Калифорния (США) зафиксирован второй случай смерти от оспы обезьян.

Как передает #, медицинские власти штата обещают подробности после того, как состоится вскрытие. Как и в первом случае, неизвестно, умер ли пациент от самой обезьяньей оспы или ее наличие осложнило течение других болезней.

Первый случай зафиксирован в Техасе пару недель назад.

Всего в мире за время нынешней вспышки, по данным Американских центров профилактики и контроля за болезнями (CDC), умерло 18 человек, заразившихся обезьяньей оспой, из них 8 — в странах, где обезьянья оспа у людей никогда прежде не диагностировалась.

В Калифорнии самое большое число заразившихся обезьяньей оспой — свыше 4 тыс. человек. Всего в США таких 21,5 тыс.

Болезнь у инфицированных обычно не требует медицинского участия, риск тяжелого течения выше у детей младше восьми лет, беременных, у людей со сниженным иммунитетом и у тех, кто когда-либо болел экземой.