В США задержали еще одного члена «Хранителей присяги»

Министерство юстиции США арестовало еще одного предполагаемого члена антиправительственной организации «Хранители присяги» (Oath Keepers) за его предполагаемую роль в штурме Капитолия 6 января, сообщает Голос Америки.

В обнародованных в понедельник обвинительных документах ФБР заявляет, что 36-летний Роберто Минута, проживающий в городе Хакеттстаун в штате Нью-Джерси и владеющий тату-салоном в городе Ньюбург в том же штате, насмехался над полицией Капитолия, а затем принял участие в штурме Капитолия и срыве заседания Конгресса.

В тексте обвинения утверждается, что Минута впоследствии удалил учетную запись в «Фейсбуке», которой пользовался в течение 13 лет, чтобы «скрыть свою причастность к этим преступлениям».

Официальный представитель Министерства юстиции сообщила, что Минута был арестован в минувшие выходные.

В прошлом месяце большое жюри предъявило девяти членам «Хранителей присяги» обвинения в сговоре с целью помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на выборах. Некоторые из них впоследствии заявили, что не признают свою вину.