Два гражданина США были задержаны в Канзас-Сити за передачу России авиационных технологий, заявил представитель американского Минторга Мэттью Аксельрод, передает Reuters.

В середине февраля за шпионаж в пользу России приговорили охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита к 13 годам и двум месяцам заключения. Суд постановил, что мужчина начал «подрывную деятельность» в 2018 году, скопировав многие документы, которые затем оказались у российских спецслужб. Коллеги подозревали охранника, что тот больше симпатизирует России, в частности президенту Путину», судья Марк Уолл назвал взгляды обвиняемого «антибританскими».