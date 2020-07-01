В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи, еще более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.