В США все еще продумывают введение санкций против Турции из-за С-400

Вашингтон продолжает рассматривать возможность введения санкций в отношении Анкары из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Такое заявление сделал в среду, 27 мая, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

«Что касается санкций в рамках CAATSA, то в администрации США продолжается целенаправленный процесс обсуждения. Я не могу анонсировать возможные результаты этого процесса», — цитирует ТАСС часть выступления дипломата на видеоконференции, организованной немецким Фондом Маршалла в Вашингтоне.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.