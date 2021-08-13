Число американцев, которые считают себя представителями белой расы, впервые с начала проведения переписей в США в 1790 году сократилось в абсолютных цифрах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США, ТАСС.

Согласно этим подсчетам, по итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 млн человек. В 2010 году эта цифра равнялась 223,6 млн человек. Сокращение, таким образом, составило 8,6%.

Одновременно с этим белые впервые составили в процентном отношении менее 60% населения. Теперь их лишь 57,8%, в то время как в 2010 году этот показатель составлял 63,7%.

По мнению специалиста по демографии вашингтонского Института Брукингса Уильяма Фрея, сокращение белого населения может объясняться в том числе снижением рождаемости среди молодого поколения белых американцев после финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов, а также влиянием так называемого опиоидного кризиса. «Если бы вы 20 лет назад сказали, что так будут обстоять дела, то вам бы не поверили», — заявил он. «Страна стремительно меняется», — добавил ученый.

Ранее Бюро переписи США сообщало также, что численность населения страны за последние десять лет выросла на 22,7 млн человек, или на 7,4%, что является вторым самым низким показателем за всю историю. Ниже он был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. В 2000-2010 годах темпы роста населения составили 9,7%.