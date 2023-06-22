Бывший член конгресса Уилл Херд объявил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов, которые должны состояться осенью 2024 года, от Республиканской партии, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в конгрессе Херд заработал репутацию политика, выступающего за интересы бизнеса и прагматичного, а также готового искать двухпартийный консенсус.

Ранее желание баллотироваться на пост президента США выразил актер и политик Арнольд Шварценеггер.

Действующий президент Джо Байден также объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что «у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию». Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить «вторым номером» Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет – впрочем, он уже стал старейшим из действующих американских лидеров.