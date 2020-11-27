В США в День Благодарения снесли статую Джорджу Вашингтону

В американском Миннеаполисе снесли статую первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщает WCCO.

Отмечается, что неизвестные снесли памятник американскому президенту, расположенный напротив института искусств Миннеаполиса. Неизвестные облили монумент красной и желтой краской.

Также вандалы оставили граффити на статуе первым поселенцам американского континента в парке на северо-востоке Миннеаполиса. На памятник, который изображает индейца, передающего трубку мира одному из первых поселенцев, нанесли надписи «больше никакого геноцида». (gazeta.ru)

| 2020-11-27T19:24:44+04:00 27 ноября 2020, 20:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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