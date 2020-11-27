В США в День Благодарения снесли статую Джорджу Вашингтону

В американском Миннеаполисе снесли статую первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщает WCCO.

Отмечается, что неизвестные снесли памятник американскому президенту, расположенный напротив института искусств Миннеаполиса. Неизвестные облили монумент красной и желтой краской.

Также вандалы оставили граффити на статуе первым поселенцам американского континента в парке на северо-востоке Миннеаполиса. На памятник, который изображает индейца, передающего трубку мира одному из первых поселенцев, нанесли надписи «больше никакого геноцида». (gazeta.ru)