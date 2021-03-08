В США сотни человек вышли на акцию перед началом суда по делу об убийстве Джорджа Флойда

Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Миннеаполисе (штат Миннесота) перед началом судебного разбирательства по делу бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщила в воскресенье газета Star Tribune.

Акция началась напротив здания суда округа Хеннепин, где в понедельник, как ожидается, с отбора жюри присяжных начнется судебное разбирательство по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Вокруг здания суда заранее были выстроены забор и бетонные ограждения. По информации американских СМИ, на обеспечение безопасности во время судебного процесса власти выделили по меньшей мере $1 млн.

Демонстрация в воскресенье продлилась несколько часов, каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Участники акции мирно прошли по улицам города с плакатами в руках, скандируя лозунги с призывом добиться справедливости для Флойда. Несколько активистов, в числе которых были несколько друзей афроамериканца, пронесли муляж гроба, осыпанный цветами. На мероприятии выступили общественные деятели, проповедники, представители правозащитных организаций.

Флойд умер после того, как при его задержании 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо были ранее освобождены под залог.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. (ТАСС)